Тяжелоатлетка с Ямала готовится покорить мировые помосты

Бывший курьер «Красного Севера» Антонина Шалбаева взяла Кубок президента федерации по тяжелой атлетике. Выступая на окружном турнире в двоеборье, девушка подняла 136 килограмм — недосягаемый уровень для её ближайших соперниц.

Впрочем, чемпионку выступление на домашнем помосте не порадовало:

— Ожидала большего от себя, видимо, переволновалась. Когда узнала, что выиграла Кубок, стало немного веселее.

Параллельно результаты салехардского турнира шли в зачет окружной спартакиады учащихся Ямала.

— Совместили два соревнования в одно целое, чтобы в нем могли поучаствовать как можно больше спортсменов. Это общепринятая российская практика, — отметил Виктор Кудряшов , руководитель окружной федерации тяжелой атлетики и директор салехардской ДЮСШ.

Помимо местных двоеборцев, в Салехарде выступили представители почти всех муниципалитетов, где развивается тяжелая атлетика: Муравленко, Пуровский район и Новый Уренгой. Не было только спортсменов из Ноябрьска.

В этом году 17-летняя Антонина Шалбаева оканчивает школу, готовится поступать в спортивное училище Екатеринбурга: «Поеду покорять мировые помосты. Тяжелая атлетика для меня — всё, люблю ее безумно».

В нынешнем сезоне у нее было много побед. Кроме того, в начале февраля на всероссийских соревнованиях в Югре она выполнила нормативы КМС.

— Сейчас готовлюсь к уральскому первенству, где планирую взять и мастера спорта, но для этого по сумме двух упражнений нужно поднять 160 килограмм, — сказала Антонина.