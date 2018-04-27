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Тяжелоатлетка с Ямала готовится покорить мировые помосты
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Тяжелоатлетка с Ямала готовится покорить мировые помосты 

Красный Север 4 часа назад
Фото: Красный Север
Бывший курьер «Красного Севера» Антонина Шалбаева взяла Кубок президента федерации по тяжелой атлетике. Выступая на окружном турнире в двоеборье, девушка подняла 136 килограмм — недосягаемый уровень для её ближайших соперниц.
Впрочем, чемпионку выступление на домашнем помосте не порадовало:
— Ожидала большего от себя, видимо, переволновалась. Когда узнала, что выиграла Кубок, стало немного веселее.
Параллельно результаты салехардского турнира шли в зачет окружной спартакиады учащихся Ямала.
— Совместили два соревнования в одно целое, чтобы в нем могли поучаствовать как можно больше спортсменов. Это общепринятая российская практика, — отметил Виктор Кудряшов, руководитель окружной федерации тяжелой атлетики и директор салехардской ДЮСШ.
Помимо местных двоеборцев, в Салехарде выступили представители почти всех муниципалитетов, где развивается тяжелая атлетика: Муравленко, Пуровский район и Новый Уренгой. Не было только спортсменов из Ноябрьска.
В этом году 17-летняя Антонина Шалбаева оканчивает школу, готовится поступать в спортивное училище Екатеринбурга: «Поеду покорять мировые помосты. Тяжелая атлетика для меня — всё, люблю ее безумно».
В нынешнем сезоне у нее было много побед. Кроме того, в начале февраля на всероссийских соревнованиях в Югре она выполнила нормативы КМС.
— Сейчас готовлюсь к уральскому первенству, где планирую взять и мастера спорта, но для этого по сумме двух упражнений нужно поднять 160 килограмм, — сказала Антонина.
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