IAAF лишила российского десятиборца Погорелова бронзы ЧМ-2009 из-за допинга

ТАСС , 27 апреля. Российский десятиборец Александр Погорелов лишен бронзовой медали чемпионата мира 2009 года из-за нарушений антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

IAAF приняла решение дисквалифицировать Погорелова на два года из-за положительной допинг-пробы, которая была взята во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Дисквалификация спортсмена начинается 2 июля 2016 года и заканчивается 1 июля 2018 года. Также IAAF аннулировала результаты Погорелова, показанные им с 23 августа 2008 года по 21 февраля 2010 года. Таким образом, он лишится бронзовой медали чемпионата мира 2009 года, которая теперь должна достаться украинцу Алексею Касьянову

На Олимпиаде в Пекине Погорелов занял четвертое место. Его результат был аннулирован в 2016 году по результатам перепроверки допинг-проб с Игр-2008. Также он является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы в помещении в семиборье.