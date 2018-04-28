Ходоки, находившиеся на сборе с Чегиным, в течение 14 дней должны дать объяснения РУСАДА 

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Ходоки, находившиеся на апрельском сборе в Киргизии вместе с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным, в течение 14 дней после получения соответствующего извещения от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должны предоставить в РУСАДА объяснения. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Российское антидопинговое агентство 25 апреля направило во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) требование предоставить объяснение по факту участия пожизненно дисквалифицированного тренера Виктора Чегина в проведении тренировок со спортсменами сборной России по спортивной ходьбе в Караколе в Киргизии. Проводится расследование.
"Спортсмены, находившиеся на сборе в Киргизии рядом с Чегиным, должны в течение 14 дней предоставить в РУСАДА мотивировочное пояснение. Речь идет о возможном нарушении п. 2.10 Антидопинговых правил «Запрещенное сотрудничество», — сообщила Пахноцкая.
Чегин в период с 1995 по 2015 год занимал пост главного тренера Центра олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе, его воспитанниками являются призеры крупных международных турниров, позднее уличенные в нарушении антидопинговых правил, среди которых Сергей Кирдяпкин (лишен золота Олимпиады-2012, чемпионата мира — 2009 и Кубка мира — 2012), Владимир Канайкин (лишен бронзы Кубка мира 2012 года) и Ольга Каниськина (лишена серебра ОИ-2012). В 2016 году Чегин за неоднократные допинговые нарушения воспитанников был пожизненно дисквалифицирован РУСАДА.