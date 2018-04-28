Ходоки, находившиеся на сборе с Чегиным, в течение 14 дней должны дать объяснения РУСАДА

МОСКВА, 28 апреля. / ТАСС /. Ходоки, находившиеся на апрельском сборе в Киргизии вместе с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным, в течение 14 дней после получения соответствующего извещения от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должны предоставить в РУСАДА объяснения. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Российское антидопинговое агентство 25 апреля направило во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) требование предоставить объяснение по факту участия пожизненно дисквалифицированного тренера Виктора Чегина в проведении тренировок со спортсменами сборной России по спортивной ходьбе в Караколе в Киргизии. Проводится расследование.

"Спортсмены, находившиеся на сборе в Киргизии рядом с Чегиным, должны в течение 14 дней предоставить в РУСАДА мотивировочное пояснение. Речь идет о возможном нарушении п. 2.10 Антидопинговых правил «Запрещенное сотрудничество», — сообщила Пахноцкая.