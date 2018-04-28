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Шляхтин еще раз призвал атлетов не сотрудничать с отстраненными из-за допинга тренерами
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Шляхтин еще раз призвал атлетов не сотрудничать с отстраненными из-за допинга тренерами 

ТАСС 13 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин еще раз призвал спортсменов не сотрудничать с тренерами, дисквалифицированными за нарушение антидопинговых правил. Об этом Шляхтин заявил ТАСС.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 25 апреля направило в ВФЛА требование предоставить объяснение по факту участия пожизненно дисквалифицированного тренера Виктора Чегина в проведении тренировок со спортсменами сборной России по спортивной ходьбе в Караколе в Киргизии. Проводится расследование.
"ВФЛА проводит большую работу по реформированию российской легкой атлетики, акцент делается и на проблемы антидопинга, — сказал Шляхтин. — Вся эта деятельность направлена на одно — восстановление ВФЛА и снятие запрета на участие в международных стартах наших спортсменов. Мы работаем, достигаем определенных успехов, но раз от разу сталкиваемся с подобными случаями. Не могу сказать, что опускаются руки, нет, но, хочется отметить, что пока наши тренеры и спортсмены не изменят ментальность, сколько бы ни работала ВФЛА, результата не будет".
"Обращаюсь ко всем, надо одуматься и стать осознанными и помочь нам, нельзя «наступать на грабли», — добавил Шляхтин.
Чегин в период с 1995 по 2015 год занимал пост главного тренера Центра олимпийской подготовки по спортивной ходьбе в Саранске, его воспитанниками являются олимпийские чемпионы и призеры крупных международных турниров, позднее уличенные в нарушении антидопинговых правил, среди которых Сергей Кирдяпкин (лишен золотых медалей Олимпиады-2012, чемпионата мира — 2009 и Кубка мира — 2012), Владимир Канайкин (лишен бронзы Кубка мира 2012 года) и Ольга Каниськина. В 2016 году Чегин за неоднократные допинговые нарушения воспитанников был пожизненно дисквалифицирован РУСАДА.
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