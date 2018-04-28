Шляхтин еще раз призвал атлетов не сотрудничать с отстраненными из-за допинга тренерами

МОСКВА, 28 апреля. / ТАСС /. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин еще раз призвал спортсменов не сотрудничать с тренерами, дисквалифицированными за нарушение антидопинговых правил. Об этом Шляхтин заявил ТАСС.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 25 апреля направило в ВФЛА требование предоставить объяснение по факту участия пожизненно дисквалифицированного тренера Виктора Чегина в проведении тренировок со спортсменами сборной России по спортивной ходьбе в Караколе в Киргизии. Проводится расследование.

"ВФЛА проводит большую работу по реформированию российской легкой атлетики, акцент делается и на проблемы антидопинга, — сказал Шляхтин. — Вся эта деятельность направлена на одно — восстановление ВФЛА и снятие запрета на участие в международных стартах наших спортсменов. Мы работаем, достигаем определенных успехов, но раз от разу сталкиваемся с подобными случаями. Не могу сказать, что опускаются руки, нет, но, хочется отметить, что пока наши тренеры и спортсмены не изменят ментальность, сколько бы ни работала ВФЛА, результата не будет".

"Обращаюсь ко всем, надо одуматься и стать осознанными и помочь нам, нельзя «наступать на грабли», — добавил Шляхтин.