Российский прыгун в высоту Лысенко выступит на Гран-при в Остраве

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко примет участие в международном турнире по легкой атлетике — Гран-при Остравы. Об этом сообщает ТАСС. В соревнованиях также примут участие двукратный чемпион мира катарец Мутаз Эсса Баршим, польские спортсмены Анита Влодарчик (метание молота) и Андрюс Гуджюс (метание диска), новозеландец Том Уолш (толкание ядра), южноафриканец Луво Маньонга (прыжки в длину), двукратная чемпионка мира в спринтерском беге на 200 м голландка Дафне Схипперс и другие. Россиянин является обладателем золотой медали зимнего чемпионата мира 2018 года в прыжках в высоту. Ранее сообщалось, что Лысенко пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в Дохе.