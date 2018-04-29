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Российский прыгун в высоту Лысенко выступит на Гран-при в Остраве
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Российский прыгун в высоту Лысенко выступит на Гран-при в Остраве 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко примет участие в международном турнире по легкой атлетике — Гран-при Остравы. Об этом сообщает ТАСС.
В соревнованиях также примут участие двукратный чемпион мира катарец Мутаз Эсса Баршим, польские спортсмены Анита Влодарчик (метание молота) и Андрюс Гуджюс (метание диска), новозеландец Том Уолш (толкание ядра), южноафриканец Луво Маньонга (прыжки в длину), двукратная чемпионка мира в спринтерском беге на 200 м голландка Дафне Схипперс и другие.
Россиянин является обладателем золотой медали зимнего чемпионата мира 2018 года в прыжках в высоту.
Ранее сообщалось, что Лысенко пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в Дохе.
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