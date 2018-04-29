Глава EJU Соловейчик: в дзюдо априори не может быть допинга

Дзюдо является таким видом спорта, в котором атлеты добиваются успеха за счет своих сильных качеств, а применение запрещенных препаратов не приносит существенной пользы, заявил журналистам президент Европейского союза дзюдо (EJU) Сергей Соловейчик

В Израиле 26-28 апреля проходил индивидуальный чемпионат Европы по дзюдо.

"Дзюдо — это такой вид спорта, который одновременно требует сочетания различных качеств: скорости, силы, выносливости, — сказал Соловейчик журналистам. — И таких видов допинга, видимо, пока не существует. С другой стороны, мы много внимания уделяем тому, что проповедуем чистый подход для тренеров и спортсменов. И мы говорим о том, что дзюдо — воспитательный вид спорта. Какой может быть допинг, как можно пользоваться нечестными способами для того, чтобы победить своего конкурента? Допинга априори не может быть в дзюдо".

"В целом, на мой взгляд, в дзюдо спортсмены и тренеры настроены очень позитивно, они стараются честно бороться и честно побеждать", — добавил президент EJU.