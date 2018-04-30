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Сергей Шубенков: Заскучать по соревнованиям я успел изрядно, пора уже и в бой
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Сергей Шубенков: Заскучать по соревнованиям я успел изрядно, пора уже и в бой 

Российский стадион 5 часов назад
Фото: Российский стадион
Обладатель полного комплекта медалей чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, который совсем недавно получил от IAAF право выступать в международных соревнованиях в нейтральной статусе, рассказал о подготовке к стартам летнего сезона.
"Пока точно у меня подтверждены старты в Юджине 26 мая и Шанхае 12 мая (этапы «Бриллиантовой лиги»). Идут переговоры на пару стартов в июне. В планах значится чемпионат Европы в Берлине, главный старт сезона. За ним, будем надеяться, последует континентальный Кубок в Остраве в сентябре.
Подготовка идёт в штатном режиме и в неплохом темпе. Как-то давать общую оценку сейчас сложно, но могу сказать, что по отдельным кускам я выгляжу, в принципе, неплохо. Алтайские леса позволили заложить бодрую базу в ноябре-декабре, которую мы пытались развить в марте-апреле в Сочи на Чёрном море.
Ожидания от первого старта, даже не знаю, оптимистичные что ли. Самому интересно, чего мы там натренировали, ведь ни один контрольный забег всё равно не покажет того, что может произойти в крутом серьёзном забеге вместе с сильнейшими мира сего. Да и заскучать по соревнованиям я успел изрядно. Хоть и не было у меня пропущенного года, как в начале сезона — 2017, но лёгкий мандраж всё же подступает. В общем, пора уже и в бой", — приводит слова Шубенкова пресс-служба ВФЛА.
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