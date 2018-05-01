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Йохан Блэйк: «Хочу прославлять Ямайку, как это делал Болт»
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Йохан Блэйк: «Хочу прославлять Ямайку, как это делал Болт» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Олимпийский чемпион 2012 года Йохан Блэйк, ставший лидером сборной Ямайки после ухода Усэйна Болта, отметил, что хотел бы прославлять свою страну. Легкоатлет согласился с мнением Себастьяна Коэ, что второго Болта быть не может.
— Себастьян Коэ сказал, что второго Болта быть не может, как не может быть второго Мохаммеда Али, — приводит Jamaica Observer слова Блэйка. — Поэтому мне нужно просто сосредоточиться на том, что делаю. Вряд ли я повторю все достижения Усэйна. Просто хочу прославлять свою страну, как это делал он.
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