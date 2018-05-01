WADA восстановило статус Международной ассоциации бокса

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в отношении Международной ассоциации бокса (АИБА), сообщает «Советский сорт».

В декабре 2017 года WADA пригрозило лишить бокс статуса олимпийского вида спорта и исключить АИБА из состава международных федераций, в случае несоответствия антидопинговому кодексу.

"То, что WADA признало АИБА соответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса, является для нас огромным достижением, особенно учитывая то, за какой короткий срок оно было достигнуто. Это свидетельствует о том, что АИБА постепенно освобождается от проблем, оставленных в наследство предыдущим руководством федерации, и уверенно движется вперед", — цитирует исполнительного директора AIBA Тома Вирджетса пресс-служба Федерации бокса России.

Ранее Вирджетс заявил, что АИБА серьезно воспринимает угрозу возможного исключения вида спорта из программы Олимпиады.