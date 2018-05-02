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Шляхтин: Жуков всегда был рядом в самые тяжелые моменты ВФЛА
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Шляхтин: Жуков всегда был рядом в самые тяжелые моменты ВФЛА 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) во главе с Александром Жуковым в самые тяжелые моменты всегда помогал Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС по телефону рассказал президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
В среду Жуков сообщил ТАСС о том, что не будет принимать участия в выборах президента ОКР, которые пройдут 29 мая.
"Жуков всегда помогал, был на острие вопроса, всегда знал глубину ситуации. У нас была совместная рабочая группа с Олимпийским комитетом России. В самые тяжелые моменты Олимпийский комитет России под руководством Жукова был рядом. Оцениваю его работу абсолютно положительно", — подчеркнул Шляхтин.
Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Российские легкоатлеты не получили разрешение на выступление на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а в настоящее время на международных соревнованиях выступают в нейтральном статусе.
Жуков возглавляет ОКР с 20 мая 2010 года. Он является первым заместителем председателя Государственной думы РФ, членом Международного олимпийского комитета, заместителем председателя наблюдательного совета Российской шахматной федерации.
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