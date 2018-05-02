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Мамиашвили: Беленюк мог бы выиграть в Каспийске, но политики рассудили по-иному
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Мамиашвили: Беленюк мог бы выиграть в Каспийске, но политики рассудили по-иному 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал отсутствие сильнейших украинских борцов на чемпионате Европы в Каспийске.
«Жаль, что многие сильные украинские спортсмены не приняли участие в чемпионате Европы. Жан Беленюк мог бы выиграть соревнования в своем весе и слушать гимн своей страны и гордиться им, но политики рассудили по-иному. Они сделали хуже и своим спортсменам, и своей стране», — приводит слова Мамиашвили корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
Белюнюк мог выступить в Каспийске в ранге серебряного призёра Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпиона мира и Европы.
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