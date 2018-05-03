Лысенко пропустит этап Бриллиантовой лиги в Дохе из-за невыдачи приглашения

Организаторы этапа Бриллиантовой лиги в Дохе не выдали приглашение на турнир российскому прыгуну в высоту Даниле Лысенко, чтобы катарский легкоатлет Мутаз Эсса Баршим смог без конкуренции выиграть. Такое мнение высказал тренер Лысенко Евгений Загорулько , чьи слова приводит пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Баршим является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, а также чемпионом мира.

"Планировали открыть сезон этапом Бриллиантовой лиги в Дохе, вроде договорились, утрясли финансовые вопросы, — сказал Загорулько. — Некоторые СМИ даже уже писали, что ждут противостояния Лысенко и Баршима. Но в последний момент организаторы нам отказали, не дали приглашения для Дани. Думаю, испугались, что Баршим при своей публике, у себя дома может проиграть".

Тренер сообщил, что Лысенко пока не получил визу США для участия в этапе Бриллиантовой лиги в Юджине 26 мая. "Этот этап Бриллиантовой лиги тоже был в планах, все бы ничего, но пока нет американской визы, сами знаете, что сейчас происходит. Вроде, Данил записан в посольство на 18 мая, пока ждем, время еще есть".

Загорулько отметил, что подготовка спортсмена направлена на участие в чемпионате Европы. "Будем смотреть, главный старт сезона — безусловно, августовский чемпионат Европы в Берлине. Если не удастся выступить там, будет прыгать в конце мая в Смоленске на командном чемпионате России, и еще надо будет поискать что-то до Европы", — сказал Загорулько.

Лысенко является чемпионом мира по прыжкам в высоту в помещениях, также у него серебряная медаль летнего ЧМ-2017 в Лондоне. В столице Великобритании россиянин уступил только Баршиму, который проиграл Лысенко на зимнем ЧМ-2018 в Бирмингеме.