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Пять российских легкоатлетов прилетели в Китай для участия в чемпионате мира по ходьбе
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Пять российских легкоатлетов прилетели в Китай для участия в чемпионате мира по ходьбе 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Пять российских ходоков из семи заявленных прибыли в Китай для участия в командном чемпионате мира, стартующем 5 мая. Как сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева, еще два спортсмена прилетят в Шанхай 4 мая.
Чемпионат мира по ходьбе пройдет в Тайцане с 5 по 6 мая. В первый день будут разыграны награды в мужской и женской ходьбе на 50 км, у женщин — на дистанции 20 км и у мужчин — на 10 км. 6 мая будут разыграны медали в мужской ходьбе на 20 км и женской — на 10 км.
"Пять наших ходоков уже прилетели в Китай, — заметила Юхарева. — Сергей Широбоков и Юлия Липанова будут на месте в пятницу".
Вместе с серебряным призером ЧМ-2017 в Лондоне Широбоковым (дистанция 20 км) и Липановой (10 км) в Китае также выступят Василий Мизинов (20 км), Сергей Шарыпов (50 км), Ольга Елисеева, Яна Смердова (обе — 20 км) и Клавдия Афанасьева (50 км). Все семеро ходоков предварительно получили от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нейтральный статус, который дает право российским легкоатлетам на время отстранения ВФЛА участвовать в международных соревнованиях.
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