Пять российских легкоатлетов прилетели в Китай для участия в чемпионате мира по ходьбе

МОСКВА, 3 мая. / ТАСС /. Пять российских ходоков из семи заявленных прибыли в Китай для участия в командном чемпионате мира, стартующем 5 мая. Как сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева , еще два спортсмена прилетят в Шанхай 4 мая.

Чемпионат мира по ходьбе пройдет в Тайцане с 5 по 6 мая. В первый день будут разыграны награды в мужской и женской ходьбе на 50 км, у женщин — на дистанции 20 км и у мужчин — на 10 км. 6 мая будут разыграны медали в мужской ходьбе на 20 км и женской — на 10 км.