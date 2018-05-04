Летний тур ВФЛА будет состоять из шести этапов и финала в Казани

МОСКВА, 4 мая. / ТАСС /. Летний тур Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в 2018 году будет состоять из шести этапов и финала, который пройдет в рамках июльского чемпионата России в Казани. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВФЛА.

Первый этап пройдет 29-30 мая в Смоленске в рамках командного чемпионата России, четыре последующих состоятся в подмосковном Жуковском (13 июня — Всероссийские соревнования, 23 июня — Мемориал Евстратова, 30 июня — 1 июля — Мемориал Знаменских, 11-12 июля — Кубок России). Шестой этап состоится в Челябинске 15 июля (Мемориал Нечеухина). Финал Летнего тура пройдет в рамках чемпионата России в Казани (19-22 июля).

В Летний легкоатлетический тур — 2018 входят все дисциплины олимпийской программы легкой атлетики, кроме многоборья, спортивной ходьбы, эстафетного бега и марафона. По итогам Летнего тура составляется общий рейтинг лучших спортсменов тура. Рейтинг определяется по сумме очков, набранных каждым спортсменом на двух этапах и финале тура. Спортсмен, занявший первое место по итогам тура, получит 300 тыс. рублей, второе место — 200 тыс., третье — 150 тыс.

Как сообщили в ВФЛА, Летний легкоатлетический тур организуется Всероссийской федерацией легкой атлетики с целью повышения качества проведения летнего сезона и предоставления более широких возможностей для участия в соревнованиях российским спортсменам.