Глава ВФЛА: апелляции на решение об отстранении 5 ходоков РФ от ЧМ не будет

«Были чёткие критерии, которые подразумевали отсутствии коммуникации с отстранёнными тренерами и чистую допинг-историю. За это время у ходоков взяли проб практически в два раза больше, чем у остальных атлетов. Это говорит о том, что к ходьбе изначально было пристальное внимание. Конечно, речи об апелляции тут и не может идти, это однозначно без вариантов», — сказал Шляхтин.