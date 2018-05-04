Глава ВФЛА: апелляции на решение об отстранении 5 ходоков РФ от ЧМ не будет 

«Были чёткие критерии, которые подразумевали отсутствии коммуникации с отстранёнными тренерами и чистую допинг-историю. За это время у ходоков взяли проб практически в два раза больше, чем у остальных атлетов. Это говорит о том, что к ходьбе изначально было пристальное внимание. Конечно, речи об апелляции тут и не может идти, это однозначно без вариантов», — сказал Шляхтин.
Решение об отстранении Клавдии Афанасьевой, Ольги Елисеевой, Юлии Липановой, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла в связи с расследованием данных о том, что их готовил лишённый прав на это тренер Виктор Чегин.