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Президент ВФЛА выразил сожаление по поводу отстранения пяти ходоков
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Президент ВФЛА выразил сожаление по поводу отстранения пяти ходоков 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал отстранение пяти российских ходоков от участия в командном чемпионате мира в Китае решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Слова функционера приводит ТАСС.
"Мне очень жаль спортсменов, которые так долго ждали допусков для участия в международных стартах и усиленно готовились к этому турниру", — сказал чиновник.
Шляхтин также ответил на вопрос о том, кто виноват в произошедшем.
"Я думаю, часть вины нужно возложить и на них самих, ведь все многократно были извещены о том, что во избежание проблем нельзя конктактировать с дисквалифицированными тренерами. Также ответственность за случившееся должны нести тренеры и организаторы сбора в Киргизии.
Первый урок, когда был замечен дисквалифицированный тренер Владимир Казарин, не пошел впрок. Сейчас удар по нашей легкой атлетике был нанесен куда сильнее", — подчеркнул глава ВФЛА.
Ранее ИААФ лишила Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова статуса нейтральных спортсменов, из-за чего они не смогут выступить на чемпионате мира по спортивной ходьбе в Китае.
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