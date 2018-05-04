Президент ВФЛА выразил сожаление по поводу отстранения пяти ходоков

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал отстранение пяти российских ходоков от участия в командном чемпионате мира в Китае решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Слова функционера приводит ТАСС

"Мне очень жаль спортсменов, которые так долго ждали допусков для участия в международных стартах и усиленно готовились к этому турниру", — сказал чиновник.

Шляхтин также ответил на вопрос о том, кто виноват в произошедшем.

"Я думаю, часть вины нужно возложить и на них самих, ведь все многократно были извещены о том, что во избежание проблем нельзя конктактировать с дисквалифицированными тренерами. Также ответственность за случившееся должны нести тренеры и организаторы сбора в Киргизии.