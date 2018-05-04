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Пятеро российских спортсменов отстранены от участия в Чемпионате мира по спортивной ходьбе
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Пятеро российских спортсменов отстранены от участия в Чемпионате мира по спортивной ходьбе 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Соревнования стартуют 5 мая.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций лишила пятерых россиян статуса нейтральных спортсменов. В связи с этим они не смогут выступить на Чемпионате мира по спортивной ходьбе.
Нейтрального статуса лишены Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова, Сергей Шарыпов и Сергей Широбоков.
Такое решение было принято, так как перечисленные спортсмены принимали участие в тренировочных сборах под руководством Виктора Чегина. Ранее он был пожизненно отстранен от спортивной деятельности, передает "Говорит Москва".
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