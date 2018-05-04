Международная федерация тяжелой атлетики высоко оценивает заслуги РФ в борьбе с допингом

МОСКВА, 4 мая. / ТАСС /. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) высоко оценивает действия Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) в вопросе борьбы с допингом. Об этом сообщил журналистам генеральный директор IWF Аттила Адамфи.

"Международная федерация тяжелой атлетики полностью поддерживает своих коллег из России в их реформаторских действиях в сфере борьбы с допингом. Мы благодарны Федерации тяжелой атлетики России за то, что она взяла на себя лидирующую роль среди отстраненных стран в образовательной сфере, продвижении практического опыта в профилактике допинговых нарушений. Этот семинар является хорошим примером для других видов спорта", — сказал Адамфи.

В пятницу в Москве начал свою работу двухдневный международный антидопинговый семинар тяжелоатлетов. В мероприятии принимают участие первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков , глава ФТАР Максим Агапитов, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус , а также представители Всемирного антидопингового агентства (WADA), института Национальных антидопинговых организаций (NADO), а также Международной федерации тяжелой атлетики. Семинар проходит в формате слушаний, пленарных заседаний, круглых столов.

В сентябре 2017 года на исполкоме IWF было принято решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила.

В числе наказанных оказались федерации семи европейских стран (России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Турции и Украины), а также Казахстана и Китая. IWF ввела новое правило в антидопинговой политике, согласно которому, если национальная федерация не выполняет свои антидопинговые обязанности и не может обеспечить выступление на соревнованиях чистых спортсменов от своей страны, она теряет право на участие в международных турнирах на срок до четырех лет.