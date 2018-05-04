Свищев запросит в ВФЛА разъяснений в связи с отстранением российских ходоков

Свищев заявил журналистам в пятницу, что вместе со своим коллегой, вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым , еще в прошлом году инициировал принятие закона, предусматривающего отстранение от работы тренеров в случае нарушения ими антидопинговых правил. «Он (закон — прим. ТАСС) был принят Госдумой в третьем, окончательном, чтении 15 декабря 2017 года. Как один из авторов данного закона, я не могу оставаться в стороне в ситуации с тренером Чегиным и хочу в ней разобраться», — подчеркнул Свищев.

"Если будет подтвержден факт его [Чегина] работы со спортсменами, несмотря на его пожизненную дисквалификацию, то мы первые, кто будет требовать исполнения российского законодательства" — отметил депутат. В любом случае, по словам парламентария, необходимо отстаивать права российских атлетов, вины которых, уверен Свищев, «точно нет». «Я запрошу в ВФЛА разъяснения по поводу сложившейся ситуации», — сообщил политик.

Он считает, что нужно максимально внимательно отнестись к появившейся информации, а если дисквалифицированный тренер действительно занимался подготовкой спортсменов, и этот факт будет доказан, то необходимо провести тщательное расследование, и только после этого через суд применять в отношении спортсменов санкции в виде отстранения от соревнований.

"Наша страна в последние годы скрупулезно борется с допингом на благо наших спортсменов, совершенствует законодательство в этой сфере и налаживает отношения с международными федерациями и спортивными организациями. Важно предпринять все меры, чтобы в будущем таких ситуаций не возникало, и даже намёка на них не появлялось", — заключил либерал-демократ.