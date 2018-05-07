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России предрекли новые допинговые скандалы
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Олимпийский чемпион предрек сборной России новые допинговые скандалы 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал ситуацию с решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) лишить права участвовать в чемпионате мира российских ходоков. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Тут у ходоков большой скандал сейчас как раз возник: тренер, которого дисквалифицировали, работал с атлетами. Сразу отстранили несколько наших спортсменов от международных стартов. Вроде бы наказали, но люди продолжают нарушать все нормы. Думаю, что мы сейчас на пороге еще нескольких подобных скандалов», — заявил олимпийский чемпион.
4 мая IAAF лишила пятерых российских спортсменов права участвовать в командном чемпионате мира в нейтральном статусе. Такое решение принято из-за того, что спортсмены находились на сборе в Киргизии вместе с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным.
6 марта дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики была продлена. Одним из препятствий в снятии санкций является также статус РУСАДА. Организация до сих пор не восстановлена в правах.
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