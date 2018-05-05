Легкоатлетка Смердова стала 26-й на чемпионате мира по спортивной ходьбе

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Сотрудники РУСАДА не поедут в Монреаль на заседания исполкома и совета учредителей WADA

Свищев запросит в ВФЛА разъяснений в связи с отстранением российских ходоков

Прыгунья с шестом Муллина стала восьмой на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе