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Легкоатлетка Смердова стала 26-й на чемпионате мира по спортивной ходьбе
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Легкоатлетка Смердова стала 26-й на чемпионате мира по спортивной ходьбе 

ТАСС 5 часов назад
ТАСС, 5 мая. Россиянка Яна Смердова, выступающая в статусе нейтрального спортсмена, заняла 26-е место на чемпионате мира по спортивной ходьбе на дистанции 20 км. Турнир проходит в китайском Тайцане.
Смердова показала результат 1 час 32 минуты 42 секунды. Победительницей стала мексиканка Мария Гонсалес (1.26,38). Второе место заняла китаянка Шицзе Циян (1.27,06), третье — ее соотечественница Цзяю Ян (1.27,22).
В пятницу Международная ассоциация легкоатлетических федераций лишила пятерых россиян статуса нейтральных спортсменов, из-за чего они не смогли выступить на чемпионате мира. Нейтрального статуса были лишены Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова, Сергей Шарыпов и Сергей Широбоков. Решение было принято до дальнейшего расследования ряда серьезных инцидентов, связанных с участием этих спортсменов в апрельских тренировочных сборах в Караколе в Киргизии, где присутствовал тренер Виктор Чегин, который был пожизненно отстранен от спортивной деятельности. Нейтральный статус сохранили Смердова и Василий Мизинов.
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