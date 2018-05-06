Японец Икеда и мексиканка Гонсалес победили на командном ЧМ по спортивной ходьбе 

Японец Коки Икеда победил на дистанции 20 км на командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в Тайцане. В командном зачёте также первенствовали японцы.
В соревнованиях женщин на дистанции 10 км золотую награду завоевала мексиканка Алегна Гонсалес, а среди команд лучшими стали китаянки.
Напомним, что накануне соревнований Международная ассоциация легкоатлетических федераци лишила россиян Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова права участия в турнире в нейтральном статусе в связи с возобновлением расследования в отношении бывшего тренера сборной России Виктора Чёгина, пожизненно отстранённого от работы в лёгкой атлетике.
Лёгкая атлетика. Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе. Тайцан, Китай Мужчины. 20 км. Личные соревнования 1. Коки Икеда (Япония) — 1:21.13. 2. Ван Кайхуа (Китай) — 1:21.22. 3. Массимо Стано (Италия) — 1:21.33… 16. Василий Мизинов (Россия) — 1:23.56. Командный зачёт 1. Япония. 2. Италия. 3. Китай. Женщины. 10 км. Личные соревнования 1. Алегна Гонсалес (Мексика) — 45.08. 2. Гленда Морежон (Эквадор) — 45.13. 3. Нанако Фудзи (Япония) — 45.29. Командный зачёт 1. Китай — 10. 2. Эквадор — 13. 3. Турция — 15.