Японец Икеда и мексиканка Гонсалес победили на командном ЧМ по спортивной ходьбе

Японец Коки Икеда победил на дистанции 20 км на командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в Тайцане. В командном зачёте также первенствовали японцы.

В соревнованиях женщин на дистанции 10 км золотую награду завоевала мексиканка Алегна Гонсалес, а среди команд лучшими стали китаянки.