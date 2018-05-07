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Украинские спортсмены будут ездить на турниры в РФ за свой счёт
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Украинские спортсмены будут ездить на турниры в РФ за свой счёт 

News.ru 3 часа назад
Власти Украины не собираются покрывать расходы своих спортсменов на участие в соревнованиях, которые будут проходить в России.
По словам главы министерства молодежи и спорта страны Игоря Жданова, всё были предупреждены о том, что «такие поездки в РФ нежелательны».
«Ещё раз подчеркиваю, Министерством не будет потрачено ни рубля средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию. Никаких выплат государственных призовых за победы на таких соревнованиях осуществлено не будет», — написал он в Facebook.
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