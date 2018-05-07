Украинские спортсмены будут ездить на турниры в РФ за свой счёт

Власти Украины не собираются покрывать расходы своих спортсменов на участие в соревнованиях, которые будут проходить в России.

По словам главы министерства молодежи и спорта страны Игоря Жданова, всё были предупреждены о том, что «такие поездки в РФ нежелательны».

«Ещё раз подчеркиваю, Министерством не будет потрачено ни рубля средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию. Никаких выплат государственных призовых за победы на таких соревнованиях осуществлено не будет», — написал он в Facebook.