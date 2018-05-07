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В секретное допинг-досье попали 363 спортсмена
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В секретное допинг-досье попали 363 спортсмена 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
«Секретное досье» Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) содержит имена 363 спортсменов, принимающих допинг. Об этом сообщает «Чемпионат».
Досье под названием IAAF Anti-Doping Programme — 2015 Testing Statistics составил главный врач ассоциации Стивен Бермон. Документ содержит фамилии атлетов, сдавших «подозрительные» пробы на запрещенные к приему препараты.
Список имен не был обнародован, однако СМИ сообщают, что большинство фамилий — российские. Кроме того, по их данным, в документе фигурируют 53 спортсмена из Кении, в том числе бегун Асбель Кипроп, Олимпийский чемпион 2008 года в беге на дистанции 1,5 тысяч метров.
На прошлой неделе прославленный биатлонист Александр Тихонов заявил, что Россия находится «на пороге» новых допинговых скандалов, так как спортсмены продолжают нарушать правила из-за неэффективности предусмотренной за это ответственности. В связи с этим Тихонов предложил сделать наказание за нарушение антидопинговых правил уголовным.
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