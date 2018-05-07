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СМИ: IAAF имеет секретное досье на 363 спортсмена, подозревающихся в употреблении допинга
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СМИ: IAAF имеет секретное досье на 363 спортсмена, подозревающихся в употреблении допинга 

RT на русском 1 час назад
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) имеет секретное досье на 363 профессиональных спортсменов, подозревающихся в употреблении допинга.
Об этом сообщает Standard Digital. Документ был составлен группой под руководством главного медика IAAF Стивена Бермона в 2015 году. Однако он так и не представлен в публичный доступ.
По данным издания, больше всего спортсменов в списке представляют Россию. Также среди низ 53 кенийца, спортсмены из Ямайки и США.
Ранее допинг-проба Б олимпийского чемпиона в беге на 1500 м Асбеля Кипропа дала положительный результат.
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