Ласицкене, Шубенков и Прокопенко выступят на «Бриллиантовой лиге» в Шанхае

Три российских легкоатлета выступят на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае (Китай), который состоится 12 мая, сообщает официальный сайт соревнований.

Из-за того, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), россияне выступают в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

Шанхайский этап «Бриллиантовой лиги» — второй в серии. Первый этап прошёл в начале мая в Дохе (Катар).