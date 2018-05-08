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Ласицкене, Шубенков и Прокопенко выступят на «Бриллиантовой лиге» в Шанхае
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Ласицкене, Шубенков и Прокопенко выступят на «Бриллиантовой лиге» в Шанхае 

Чемпионат.com 2 часа назад
Три российских легкоатлета выступят на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае (Китай), который состоится 12 мая, сообщает официальный сайт соревнований.
В тройном прыжке примет участие Виктория Прокопенко, в прыжках в высоту — Мария Ласицкене, в беге на 110 м с барьерами — Сергей Шубенков.
Из-за того, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), россияне выступают в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.
Шанхайский этап «Бриллиантовой лиги» — второй в серии. Первый этап прошёл в начале мая в Дохе (Катар).
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