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Дмитрий Свищев: «ВАДА едва ли заинтересовано в расследовании СК по допингу»
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Дмитрий Свищев: «ВАДА едва ли заинтересовано в расследовании СК по допингу» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент Федерации керлинга России, член совета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев подчеркнул: факт подачи Следственным комитетом России (СК РФ) Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) материалов, опровергающих заявления бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи, важен. Однако, по его словам, ВАДА не заинтересовано в расследовании.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в пятницу рассказала, что следствие собрало доказательства, опровергающие слова информатора ВАДА Григория Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в лабораторию в Сочи и подмене биоматериала на Олимпиаде-2014.
— Любой конфликт решается только в диалоге, такие материалы необходимы, но они ничего не решат, — цитирует ТАСС Свищева. — Мы говорим «белое», а нам отвечают «черное», и доказать мы ничего не можем — никому не интересны наши доводы, — отметил Свищев. — Им нужно только говорить о допинговой системе в России.
Они будут говорить только о допинговой системе, и ждать подтверждения ее существования — «признайте пункт о господдержке, и мы восстановим Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)». Так что документы поданы, но это не поможет.
Наш президент сказал — не надо врать друг другу, допинговая проблема существует. Да, эту проблему никто не отрицает, но вы знаете, на каком месте мы за 2016 год по употреблению допинга? На шестом месте, а впереди нас Франция, Италия, другие страны, однако их не обвиняют в существовании господдержки употребления допинга.
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