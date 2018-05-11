Дмитрий Свищев: «ВАДА едва ли заинтересовано в расследовании СК по допингу»

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в пятницу рассказала, что следствие собрало доказательства, опровергающие слова информатора ВАДА Григория Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в лабораторию в Сочи и подмене биоматериала на Олимпиаде-2014.

— Любой конфликт решается только в диалоге, такие материалы необходимы, но они ничего не решат, — цитирует ТАСС Свищева. — Мы говорим «белое», а нам отвечают «черное», и доказать мы ничего не можем — никому не интересны наши доводы, — отметил Свищев. — Им нужно только говорить о допинговой системе в России.

Они будут говорить только о допинговой системе, и ждать подтверждения ее существования — «признайте пункт о господдержке, и мы восстановим Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)». Так что документы поданы, но это не поможет.

Наш президент сказал — не надо врать друг другу, допинговая проблема существует. Да, эту проблему никто не отрицает, но вы знаете, на каком месте мы за 2016 год по употреблению допинга? На шестом месте, а впереди нас Франция, Италия, другие страны, однако их не обвиняют в существовании господдержки употребления допинга.