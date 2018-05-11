РУСАДА инициировало расторжение договора с Мордовией о совместной борьбе с допингом

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало расторжение действующего соглашения с Республикой Мордовия в области противодействия допингу в спорте из-за несоответствия современным требованиям и в связи с регулярными нарушениями антидопинговых правил людьми, проживающими в этом регионе. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

"РУСАДА инициирует расторжение действующего меморандума «О сотрудничестве между Российским антидопинговым агентством и Республикой Мордовия в области противодействия допингу в спорте» из-за его несоответствия современным требованиям, предъявляемым к проведению антидопинговой политики на территории субъектов Российской Федерации", — отметил Ганус.

Подписание меморандума состоялось 9 ноября 2016 года. Согласно документу, взаимодействие должно было осуществляться по таким направлениям, как организация и проведение антидопинговых мероприятий на территории региона, пропаганда и поддержка массовой физической культуры, спорта и здорового образа жизни, борьба за обеспечение чистоты спорта.

"Сегодня в адрес главы Мордовии Владимира Волкова нами было направлено соответствующее уведомление, — продолжил руководитель РУСАДА. — Регулярный характер нарушений антидопинговых правил зарегистрированными на территории Республики Мордовия субъектами, которые оказывают негативное влияние не только на развитие спорта в регионе, но и на развитие Всероссийской федерации легкой атлетики. Допущение неэтической формы общения, содержащей скрытую угрозу со стороны министра спорта и физической культуры Республики Мордовия Владимира Киреева в адрес одного из руководителей РУСАДА, и отсутствие действенных антидопинговых мер в регионе не могут быть основой взаимодействия между РУСАДА и Республикой Мордовия".

"Заключенный ранее меморандум будет расторгнут в течение 15 дней с момента получения данного уведомления. Убежден, и Республика Мордовия, и Российская Федерация нуждаются в качественно новом отношении к противодействию допингу в спорте", — подчеркнул собеседник ТАСС.

РУСАДА предлагает Мордовии заключить реальный договор по борьбе с допингом

Ганус считает, что сотрудничество между РУСАДА и Республикой Мордовия в области противодействия допингу в спорте возможно на основании качественно новых договорных отношений.

"В связи с этим в адрес главы Республики Мордовия нами был направлен проект качественно нового уровня антидопингового соглашения о сотрудничестве между РУСАДА и Республикой Мордовия, — сообщил собеседник агентства. — До 28 мая Республика Мордовия должна дать нам ответ о готовности перейти к антидопинговому сотрудничеству на качественно новом уровне".

Ганус подчеркнул, что впредь РУСАДА будет заключать реальные соглашения в области противодействия допингу в спорте, которые обязательны к исполнению сторонами и будут направлены на реальные перемены. «При неисполнении, нарушении сторонами условий данных соглашений мы будем их расторгать. РУСАДА больше не будет заключать пустые меморандумы, соглашения и другие документы», — отметил собеседник ТАСС.

"От нас ждут реальных перемен. Мы в ответе перед настоящим и в особенности перед будущим поколениями спортсменов за создание условий в России для чистого спорта. И все мы в ответе перед ними", — заключил генеральный директор РУСАДА.