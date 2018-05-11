Российских легкоатлеток дисквалифицировали за допинг 

Спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал четыре российских легкоатлетки за применение допинга, сообщает "Советский спорт".
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин объявил, что CAS дисквалифицировал Елену Слесаренко, Екатерину Волкову, Ксению Агафонову и Елизавету Гречишникову. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Слесаренко дисквалифицирована на четыре года, остальные спортсменки — на два.
"Да, у нас есть новые дисквалификации. Медали будут сданы, результаты аннулированы. CAS нас сегодня проинформировал, мы соответственно информируем об этом самих спортсменок и общественность", — добавил Шляхтин.
Ранее в РУСАДА прокомментировали отстранение российских ходоков от чемпионата мира.