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Восстановят ли РУСАДА? Отвечает глава организации
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Восстановят ли РУСАДА? Отвечает глава организации 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Глава РУСАДА Юрий Ганус оценил перспективы восстановления организации в правах.
— 17 мая будет годовое собрание учредителей ВАДА, это очень важное заседание, — сказал Ганус. — Там будет поставлен среди прочих вопрос о соответствии РУСАДА кодексу организации. Я всегда надеюсь на лучшее. Я вижу, что есть определенное движение в правильном направлении. Главное — что мы стараемся выполнять все, что от нас требуется. А как решит ВАДА, я точно сказать не могу.
На прошлом совете учредителей ВАДА, который прошел в ноябре с Сеуле, ВАДА не стало восстанавливать РУСАДА в правах. (МИХАИЛ ПОТАПОВ)
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