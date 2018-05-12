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Шубенков планирует выступить на трех стартах в начале июня
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Шубенков планирует выступить на трех стартах в начале июня 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков планирует принять участие в трех турнирах, которые пройдут в начале июня. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Сергей Клевцов.
В субботу Шубенков, выступающий под нейтральным флагом из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, стал третьим на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае.
"Мы планируем выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине 26 мая. Затем есть контракты на два старта в июне: 3-го числа в голландском Хенгело и 5-го — в финском Турку. Также практически достигнута договоренность об участии Шубенкова в турнире, который пройдет 8 июня в польском городе Щецин", — заявил Клевцов.
Шубенков — единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший чемпионат мира в беге на 110 м с барьерами (в 2015 году). Он является серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира, также в его активе две победы на чемпионатах Европы (2012, 2014).
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