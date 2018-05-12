Шубенков планирует выступить на трех стартах в начале июня

В субботу Шубенков, выступающий под нейтральным флагом из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, стал третьим на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае.

"Мы планируем выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине 26 мая. Затем есть контракты на два старта в июне: 3-го числа в голландском Хенгело и 5-го — в финском Турку. Также практически достигнута договоренность об участии Шубенкова в турнире, который пройдет 8 июня в польском городе Щецин", — заявил Клевцов.

Шубенков — единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший чемпионат мира в беге на 110 м с барьерами (в 2015 году). Он является серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира, также в его активе две победы на чемпионатах Европы (2012, 2014).