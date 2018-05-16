IAAF отказала россиянам в получении нейтрального статуса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций отклонила заявки 10 российских спортсменов для участия в международных соревнованиях 2018 года в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба ВФЛА.
Среди тех, кто не сможет соревноваться в летнем сезоне, Александра Бушкова, Анастасия Калашникова и Юлия Турова (все — спортивная ходьба), Алексей Реунков и Татьяна Вилисова (оба — бег на длинные дистанции), метатели Анастасия Бородулина (молот) и Алексей Худяков (диск), многоборец Артем Лукьяненко, а также Дмитрий Желябин (шест) и Елена Соколова (длина).
В письме, поступившем в адрес ВФЛА, все отказы в получении нейтрального статуса для выступления в международных стартах мотивированы недостаточным временем пребывания в пуле тестирования.
Всего в 2018 году IAAF отказала в получении нейтрального статуса 35 российским спортсменам, для пятерых российских ходоков разрешения на выступление в нейтральном статусе были приостановлены до выявления результатов расследования дела Виктора Чегина.
30 российских спортсменов получили от IAAF в 2018 году разрешения на выступление в международных стартах в нейтральном статусе.