IAAF отказала россиянам в получении нейтрального статуса

IAAF отказала десяти легкоатлетам РФ в получении нейтрального статуса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций отклонила заявки 10 российских спортсменов для участия в международных соревнованиях 2018 года в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба ВФЛА.

В письме, поступившем в адрес ВФЛА, все отказы в получении нейтрального статуса для выступления в международных стартах мотивированы недостаточным временем пребывания в пуле тестирования.

Всего в 2018 году IAAF отказала в получении нейтрального статуса 35 российским спортсменам, для пятерых российских ходоков разрешения на выступление в нейтральном статусе были приостановлены до выявления результатов расследования дела Виктора Чегина

30 российских спортсменов получили от IAAF в 2018 году разрешения на выступление в международных стартах в нейтральном статусе.