Ещё
IAAF отказала россиянам в получении нейтрального статуса
Далее:
Читайте также:
Ещё

IAAF отказала десяти легкоатлетам РФ в получении нейтрального статуса 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: iaaf.org
Международная ассоциация легкоатлетических федераций отклонила заявки 10 российских спортсменов для участия в международных соревнованиях 2018 года в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба ВФЛА.
Среди тех, кто не сможет соревноваться в летнем сезоне, Александра Бушкова, Анастасия Калашникова и Юлия Турова (все — спортивная ходьба), Алексей Реунков и Татьяна Вилисова (оба — бег на длинные дистанции), метатели Анастасия Бородулина (молот) и Алексей Худяков (диск), многоборец Артем Лукьяненко, а также Дмитрий Желябин (шест) и Елена Соколова (длина).
В письме, поступившем в адрес ВФЛА, все отказы в получении нейтрального статуса для выступления в международных стартах мотивированы недостаточным временем пребывания в пуле тестирования.
Всего в 2018 году IAAF отказала в получении нейтрального статуса 35 российским спортсменам, для пятерых российских ходоков разрешения на выступление в нейтральном статусе были приостановлены до выявления результатов расследования дела Виктора Чегина.
30 российских спортсменов получили от IAAF в 2018 году разрешения на выступление в международных стартах в нейтральном статусе.
Чемпионат.com: последние новости
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене выиграла 39-й турнир подряд Исинбаева признана лучшей женщиной 2018 года в Монте-Карло Шубенков: соперники сильны, а я финишировал вместе с ними
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведеву разорят в Канаде42
Жена Аршавина оказалась в центре скандала23
«На них наша главная надежда»8
Россияне предсказали победителя в матче Россия-Канада2
«Атлетико» выиграл Лигу Европы1
Видео
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол В мире
00:46
Падение, боль, травмы: гимнасты делятся неудачами
Летние виды спорта
04:17
«За 40 тысяч в день я готов терпеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение