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Призер Олимпийских игр из Таганрога установил мировой рекорд в жиме лежа
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Призер Олимпийских игр из Таганрога установил мировой рекорд в жиме лежа 

161.ru 11 часов назад
Фото: 161.ru
Тяжелоатлет из Ростовской области Олег Перепеченов стал обладателем нового мирового рекорда в жиме штанги лежа по версии Всемирной федерации пауэрлифтинга без экипировки. На соревнованиях, прошедших накануне в столице Чеченской Республики Грозном, дончанин смог превзойти достижение американского спортсмена.
— Я выжал 275 килограммов в весовой категории до 100 килограммов Это на 2 килограмма больше мирового рекорда, принадлежавшего американскому спортсмену. Это рекорд олтайм. Его признают все федерации. Обычные рекорды федераций на 40 килограммов ниже. Особых эмоций у меня сейчас нет — просто очень доволен, — рассказал корреспонденту 161.ru тяжелоатлет.
В 2001 году Олег Перепеченов стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике в весе до 77 килограммов и серебряным призером чемпионата мира. В 2004 году он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Афинах.
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