В Москве пройдёт забег в поддержку сборной России по футболу на ЧМ-2018

В Москве состоится забег в поддержку сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Забег состоится 1 июня 2018 года на берегу Строгинской поймы в Москве.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня.

Ранее сообщалось, что болельщикам ЧМ-2018 предложат скидки в кафе и ресторанах московских парков.