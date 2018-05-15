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В Москве пройдёт забег в поддержку сборной России по футболу на ЧМ-2018
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В Москве пройдёт забег в поддержку сборной России по футболу на ЧМ-2018 

RT на русском 9 часов назад
В Москве состоится забег в поддержку сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.
В мероприятии, помимо всех желающих, примут участие экс-футболист сборной России Роман Широков, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, серебряный призёр Олимпийских игр в лёгкой атлетике Олеся Зыкина, вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин а также другие известные спортсмены.
Забег состоится 1 июня 2018 года на берегу Строгинской поймы в Москве.
Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня.
Ранее сообщалось, что болельщикам ЧМ-2018 предложат скидки в кафе и ресторанах московских парков.
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