В Москве пройдёт забег в поддержку сборной России по футболу на ЧМ-2018 

В Москве состоится забег в поддержку сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.
В мероприятии, помимо всех желающих, примут участие экс-футболист сборной России Роман Широков, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, серебряный призёр Олимпийских игр в лёгкой атлетике Олеся Зыкина, вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин а также другие известные спортсмены.
Забег состоится 1 июня 2018 года на берегу Строгинской поймы в Москве.
Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня.
Ранее сообщалось, что болельщикам ЧМ-2018 предложат скидки в кафе и ресторанах московских парков.