Дегтярев рассказал о борьбе с допингом на Петербургском юридическом форуме 

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев (ЛДПР) высказался в поддержку декларации о противодействии допингу в спорте и защите прав спортсменов, принимаемой на сессии «Противодействие допингу и защита прав спортсменов» VIII Петербургского международного юридического форума.
«Считаю, что эта тема является своевременной и отвечает актуальным запросам спортивного сообщества. В соответствии с решением МОК о необходимости совершенствования системы борьбы с допингом все заинтересованные стороны — и национальные олимпийские комитеты, и правительственные антидопинговые агентства, и другие организации приглашены к совместной работе», — цитирует парламентария пресс-служба.
Дегтярев указал, что в декларации содержится тезис о недопустимости дискриминации атлетов, которые никогда не принимали допинг.
В свою очередь, российский парламент России уже дважды принимал заявления к Международному олимпийскому комитету, Всемирному антидопинговому агентству, ЮНЕСКО и парламентам всех стран с необходимостью защитить права «чистых» спортсменов и не допустить их дискриминации по национальному признаку.
Глава Комитета палаты также рассказал о проделанной работе по исполнению требований, зафиксированных в «дорожной карте» ВАДА по восстановлению статуса РУСАДА в организации.
Среди конкретных шагов в этом направлении Дегтярев обозначил исключение Министерства спорта из состава учредителей РУСАДА, прямое финансирование из бюджета антидопинговой работы, создание антидопинговой лаборатории на базе МГУ имени М. В. Ломоносова, установление уголовной ответственности за склонение к употреблению допинга.
Михаил Дегтярев призвал всех участников дискуссии высказываться, не избегать темы дискриминации и не сводить всё к человеческому фактору. Он также напомнил об информаторе WADA, который под присягой в CAS дезавуировал часть своих обвинений в адрес российских спортсменов.
«Подобные случаи, когда человек, имеющий личные счёты с кем-то, может оболгать целую страну, разрушают мировой спорт. От этого страдают все. Нам нужно защищать чистых спортсменов», — подчеркнул председатель профильного комитета палаты.