Дегтярев рассказал о борьбе с допингом на Петербургском юридическом форуме

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев ЛДПР ) высказался в поддержку декларации о противодействии допингу в спорте и защите прав спортсменов, принимаемой на сессии «Противодействие допингу и защита прав спортсменов» VIII Петербургского международного юридического форума.

«Считаю, что эта тема является своевременной и отвечает актуальным запросам спортивного сообщества. В соответствии с решением МОК о необходимости совершенствования системы борьбы с допингом все заинтересованные стороны — и национальные олимпийские комитеты, и правительственные антидопинговые агентства, и другие организации приглашены к совместной работе», — цитирует парламентария пресс-служба.

Дегтярев указал, что в декларации содержится тезис о недопустимости дискриминации атлетов, которые никогда не принимали допинг.

В свою очередь, российский парламент России уже дважды принимал заявления к Международному олимпийскому комитету, Всемирному антидопинговому агентству ЮНЕСКО и парламентам всех стран с необходимостью защитить права «чистых» спортсменов и не допустить их дискриминации по национальному признаку.

Глава Комитета палаты также рассказал о проделанной работе по исполнению требований, зафиксированных в «дорожной карте» ВАДА по восстановлению статуса РУСАДА в организации.

Михаил Дегтярев призвал всех участников дискуссии высказываться, не избегать темы дискриминации и не сводить всё к человеческому фактору. Он также напомнил об информаторе WADA, который под присягой в CAS дезавуировал часть своих обвинений в адрес российских спортсменов.

«Подобные случаи, когда человек, имеющий личные счёты с кем-то, может оболгать целую страну, разрушают мировой спорт. От этого страдают все. Нам нужно защищать чистых спортсменов», — подчеркнул председатель профильного комитета палаты.