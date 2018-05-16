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Присутствия России в международных спортивных организациях не достаточно
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Присутствия России в международных спортивных организациях не достаточно 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В среду, 16 мая, депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев выступил на Петеребургском Международном Юридическом Форуме.
Во время дискуссионной сессии «Противодействие допингу и защита прав спортсменов» он заявил о необходимости увеличить представителей России в международных организациях по решению проблем спорта.
В начале дискуссии спикер напомнил о том, что за последние два года не раз предпринимались попытки по подрыву авторитета спортсменов из России, самого олимпийского движения и российского спорта.
— Еще два года назад в своем докладе на заседании Государственной Думы я говорил о серьезных провокациях по отношению к нашим спортсменам, — заявил Газзаев, напомнив о том, что он предлагал решения сложившийся ситуации.
По его словам, Россия обязана энергично участвовать в формировании Олимпийского движения. Кроме того, необходимо пересмотреть отношение с некоторыми международными спортивными организациями.
Господин Газзаев сообщил, что Россия одной из первых ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО «О борьбе с допингом в спорте». Благодаря этому была создана система противодействия допингу в спорте.
— На сегодняшний день в нашей стране наиболее жесткое антидопинговое законодательство, — сказал Валерий Газзаев.
Кроме того, депутат заметил, что присутствие России в международных организациях по спорту не достаточно.
— Россия одна из ведущих спортивных держав мира, и её мнение должно учитываться при принятии решений по главным международным проблемам сегодняшнего спортивного движения, — отметил депутат. — Мы открыты для любых предложений и готовы обсуждать и рассматривать любые критические замечания.
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