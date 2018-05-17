Ещё
ВАДА намерено пользоваться пробирками для допинг-проб от разных производителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

ВАДА намерено пользоваться пробирками для допинг-проб от разных производителей 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) намерено пользоваться услугами нескольких производителей контейнеров для допинг— проб и не допускать монополии в этом вопросе, как это было ранее. Об этом во время заседания совета учредителей ВАДА сообщил директор организации по стандартам и гармонизации Тим Рикеттс.
Перед Олимпиадой в Пхенчхане ВАДА усомнилось в надежности контейнеров нового поколения от швейцарского производителя Berlinger, который был поставщиком оборудования с 2000 года, и порекомендовало не использовать их на Олимпиаде-2018. Отмечалось, что при замораживании тары Berlinger, она становилась уязвимой для вскрытия, хотя эта информация не нашла подтверждения после тестов. Позднее стало известно, что компания Berlinger вышла из бизнеса по производству этой продукции.
— Мы создали рабочую группу, и она уже провела встречу, — цитирует ТАСС Рикеттса. Главный урок, который мы извлекли, — не нужно допускать монополию. Поэтому мы в ближайшее время намерены пользоваться услугами нескольких производителей. Среди них может быть и компания Berlinger, которая восстановила производство как минимум на ближайший год.
Спорт-Экспресс: последние новости
Елена Соколова: "ВФЛА помочь не в состоянии" CAS дисквалифицировал Слесаренко на четыре года за допинг Восстановят ли РУСАДА? Отвечает глава организации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вылетела из ЧМ326
«Пока ловили Чикатило, раскрыли тысячи преступлений»17
Бывшая жена Кержакова отреагировала на его развод8
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке46
Россиян обяжут встать на учет в полицию на время ЧМ135
Видео
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение