ВАДА восстановило в правах антидопинговое агентство Кувейта

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) восстановило в правах национальное антидопинговое агентство Кувейта, информирует пресс-служба организации. Решение принято на заседании совета учредителей ВАДА в Монреале. Как отмечается, антидопинговый комитет Кувейта, признанный не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу осенью 2017 года, выполнил все условия по восстановлению в правах.

Напомним, что совет учредителей ВАДА ранее объявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), лишенное своего статуса в ноябре 2015 года, пока остается не соответствующим кодексу ВАДА. Российской стороне необходимо выполнить два условия дорожной карты.