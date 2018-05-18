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ВАДА восстановило в правах антидопинговое агентство Кувейта
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ВАДА восстановило в правах антидопинговое агентство Кувейта 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) восстановило в правах национальное антидопинговое агентство Кувейта, информирует пресс-служба организации. Решение принято на заседании совета учредителей ВАДА в Монреале. Как отмечается, антидопинговый комитет Кувейта, признанный не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу осенью 2017 года, выполнил все условия по восстановлению в правах.
Напомним, что совет учредителей ВАДА ранее объявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), лишенное своего статуса в ноябре 2015 года, пока остается не соответствующим кодексу ВАДА. Российской стороне необходимо выполнить два условия дорожной карты.
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