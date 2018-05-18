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Легкоатлетка Сидорова получила визу в США и выступит на турнире в Юджине
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Легкоатлетка Сидорова получила визу в США и выступит на турнире в Юджине 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская прыгунья с шестом, серебряный призер зимнего чемпионата мира 2018 года Анжелика Сидорова получила въездную визу в США, что позволит ей выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине. Об этом сообщает ТАСС.
"Вопрос с получением въездной визы в США решен, Анжелика едет на турнир в Юджин", — заявила личный тренер спортсменки Светлана Абрамова.
Отмечается, что Сидорова получила разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на выступление в зарубежных стартах в нейтральном статусе.
Этап в Юджине состоится 26 мая.
Ранее ИААФ отклонила заявки более десяти российских легкоатлетов для участия в международных соревнованиях 2018 года в нейтральном статусе.
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