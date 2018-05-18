Экс-депутат подал иск в CAS о пересмотре решений по российским спортсменам 

Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков, исключенный из партии, направил иск против Всемирного антидопингового агентства в Спортивный арбитражный суд о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства и пересмотре решений, связанных с российской олимпийской сборной.
”Мы подготовили и направили непосредственно жалобу. У нас незаконно забирают медали, основных доказательств так они реально до сих пор и не представили. А вскрытие их пробирок — это их проблемы, а не наши. Они могли сами вскрыть, сами туда добавить, что угодно, и при этом обвинить наших спортсменов”, — приводит слова политика.
Как ранее сообщал Худяков, если арбитраж в Лозанне вынесет решение не в его пользу, то он обратится в российские суды.