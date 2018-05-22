Четырех россиян лишили спорта из-за допинга

Российские спортсмены Андрей Гапон, Денис Черняев, Алексей Толоконников и Егор Николаев дисквалифицированы Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Бегуны Гапон и Черняев дисквалифицированы на четыре года за уклонение от прохождения допинг-тестирования. Срок их дисквалификации отсчитывается с 20 февраля 2018 года.

Метатель копья Толоконников отстранен на два года. В допинг-пробе спортсмена было обнаружено запрещенное вещество. Срок его дисквалификации отсчитывается с 31 января 2018 года. Бегун Николаев дисквалифицирован на четыре года из-за положительной допинг-пробы. Срок его дисквалификации отсчитывается с 28 ноября 2017 года.

Все четыре спортсмена не завоевывали медалей на крупных соревнованиях.