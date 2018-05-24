Три российских легкоатлета выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине 

Три российских легкоатлета примут участие в соревнованиях на третьем этапе Бриллиантовой лиги, который пройдет в Юджине, сообщает "Советский спорт".
На турнире выступят чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, обладатель золотой медали мирового первенства в прыжках в высоту Данил Лысенко и двукратная серебряная призерка чемпионатов мира в помещении в прыжках в высоту Анжелика Сидорова.
Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала российских спортсменов Андрея Гапона, Дениса Черняева, Алексея Толоконникова и Егора Николаева за нарушение антидопинговых правил.