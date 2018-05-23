Семь российских легкоатлетов подали заявки в IAAF для участия в зарубежных стартах

МОСКВА, 23 мая. / ТАСС /. Бегуны на спринтерские дистанции Валерия Чехович, Ольга Топольскова, Данил Захаров, Федор Иванов и Нина Морозова, прыгун с шестом Дмитрий Качанов, а также специализирующаяся на спортивной ходьбе Ольга Дубровина подали в среду в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"Сегодня в IAAF были отправлены заявки от Ольги Дубровиной, Данила Захарова, Федора Иванова, Дмитрия Качанова, Ольги Топольсковой и Валерии Чехович, — сообщила представительница пресс-службы. — Также была отправлена повторная заявка от Нины Морозовой".

Причиной отказа Морозовой было недостаточное на момент подачи заявки присутствие в пулах допинг-тестирования.