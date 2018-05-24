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В Северном Тушине проведут финальные соревнования по легкой атлетике
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В Северном Тушине проведут финальные соревнования по легкой атлетике 

Префектура СЗАО города Москвы 7 часов назад
Фото: Управа района Северное Тушино
На территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Лазурный» пройдут финальные городские соревнования по легкой атлетике (кросс) Московской комплексной межокружной спартакиады «Спорт для всех».
— К участию в соревнованиях допускаются сборные команды административных округов города Москвы, в составе которых могут быть мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше, — сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.
Соревнования состоятся в субботу, 26 мая, начало в 11.00. Адрес проведения: ул. Вилиса Лациса, д. 26 (вело-лыжная трасса ФОКа «Лазурный»).
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