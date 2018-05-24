Дагестанский легкоатлет Евгений Драгунов стал призером всероссийского марафонского забега

Дагестанский легкоатлет Евгений Драгунов стал призером всероссийского марафонского забегаДагестанец Евгений Драгунов вошел в число призеров на чемпионате России по марафонскому бегу (42 км, 195 м), который состоялся в Волгограде.

Ветеран легкой атлетики из Махачкалы занял третье место в своей возрастной группе среди спортсменов 50-59 лет. Его результат — 3 часа, 20 минут и 36 секунд.

Это третий марафон в спортивной карьере дагестанского легкоатлета, который является многократным чемпионом республики и рекордсменом в беге на различные дистанции.

Отметим, что в марафонском забеге в Волгограде принял участие еще один дагестанский атлет Рустам Амирханов, занявший 10-е место в возрастной категории — 35-39 лет. Фото: m.lenta.ru