Как правильно писать. РУСАДА провело для красноярских спортсменов антидопинговые учения

В красноярской краевой Академии зимних видов спорта прошли теоретические и практические антидопинговые занятия: семинар-тренинг и лекции по истории применения допинга, спортивной этике, правовым аспектам антидопинговой деятельности, проведурам допинг-контроля, терапевтическому применению некоторых препаратов и т.д. Со спортсменами Академии встречались специалисты Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Мероприятие проходило в рамках подготовки к Универсиаде-2019.

В семинаре-тренинге «Антидопинговые правила. Права и обязанности спортсменов» участвовали члены сборных команд Красноярского края и России по лыжам, бобслею, скелетону и фристайлу. На семинар пришел и Александр Третьяков , прославленный красноярский скелетонист, олимпийский чемпион (2014), чемпион мира (2013), обладатель Кубка мира (2008/09) и бронзовый призёр Олимпийских игр (2010), заслуженный мастер спорта России. Напомним, Третьяков также попадал под подозрение в употреблении допинга, был пожизненно дисквалифицирован и лишен олимпийской медали, а затем, уже в феврале 2018 года, полностью оправдан Спортивным арбитражным судом. Дисквалификация с Третьякова была снята, результаты выступлений на Олимпийских играх восстановлены.

Собственно, для того, чтобы такие истории не повторялись, и проходило обучение. Результатом работы семинара-тренинга стали презентации групп на антидопинговую тематику. Кроме того, семинар включил практическую часть: участники разбирали распространенные ситуации, провели SWOT-анализ на тему «Антидопинговое обеспечение в спортивной школе».

На следующий день состоялись теоретические занятия для тренеров и директоров команд по перечисленным выше темам.

Фото: Крайспорт