Ещё
Как правильно писать. РУСАДА провело для красноярских спортсменов антидопинговые учения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как правильно писать. РУСАДА провело для красноярских спортсменов антидопинговые учения 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
В красноярской краевой Академии зимних видов спорта прошли теоретические и практические антидопинговые занятия: семинар-тренинг и лекции по истории применения допинга, спортивной этике, правовым аспектам антидопинговой деятельности, проведурам допинг-контроля, терапевтическому применению некоторых препаратов и т.д. Со спортсменами Академии встречались специалисты Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Мероприятие проходило в рамках подготовки к Универсиаде-2019.
В семинаре-тренинге «Антидопинговые правила. Права и обязанности спортсменов» участвовали члены сборных команд Красноярского края и России по лыжам, бобслею, скелетону и фристайлу. На семинар пришел и Александр Третьяков, прославленный красноярский скелетонист, олимпийский чемпион (2014), чемпион мира (2013), обладатель Кубка мира (2008/09) и бронзовый призёр Олимпийских игр (2010), заслуженный мастер спорта России. Напомним, Третьяков также попадал под подозрение в употреблении допинга, был пожизненно дисквалифицирован и лишен олимпийской медали, а затем, уже в феврале 2018 года, полностью оправдан Спортивным арбитражным судом. Дисквалификация с Третьякова была снята, результаты выступлений на Олимпийских играх восстановлены.
Собственно, для того, чтобы такие истории не повторялись, и проходило обучение. Результатом работы семинара-тренинга стали презентации групп на антидопинговую тематику. Кроме того, семинар включил практическую часть: участники разбирали распространенные ситуации, провели SWOT-анализ на тему «Антидопинговое обеспечение в спортивной школе».
На следующий день состоялись теоретические занятия для тренеров и директоров команд по перечисленным выше темам.
Фото: Крайспорт
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Telegram-каналы сообщили, что Игорь Шувалов возглавит РСПП Кабаева засветилась на фото с доверенным лицом Путина Впервые ЦБ выпустил банкноту, посвященную спорту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы8
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»35
Россиян не допустят к допинг-пробам на ЧМ-20188
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове1
Футбольный талант умер, помочившись в канал142
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:28
Определён лучший гол АПЛ в сезоне 2017/18
Футбол
01:53
В России признали правоту Родченкова
Зимние виды спорта Статьи
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение