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Павел Колобков: «Россия признала не доклад Макларена, а решение МОК»
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Павел Колобков: «Россия признала не доклад Макларена, а решение МОК» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал информацию о том, что Россия якобы признала выводы из доклада Макларена.
— Я сегодня узнал об этой статье, но L’Equipe не является официальным рупором ВАДА или МОК, — отметил Колобков. — Это их оценка того письма, и я даже не уверен, что они его читали. В том письме было написано, что нами было принято решение МОК за 5 декабря 2017 года. Были долгие обсуждения на комиссии спортсменов, мы это решение приняло, потому что выступаем за сотрудничество с международным сообществом и МОК. Это решение было основано на докладе Шмидта. Если кто-то у нас виноват в нарушении антидопинговых правил, мы вместе с международными организациями их накажем. Но должно быть принято решение на основе неопровержимых доказательств, которые должны отстраиваться в суде. Следственный комитет России проводит расследование на протяжении полутора лет. Все, кто манипулировал или нарушал правила, должны быть наказаны. Вот, о чем это письмо. Наша сторона приняла решение МОК, мы считаем, что это движение навстречу друг другу, потому что Россия — часть международного спорта. Наши спортсмены заслуживают участия в Олимпийских играх, потому что мы верим в их чистоту. Решение МОК базировалось на докладе Шмидта. Но я еще раз скажу, что в России не было государственной поддержки системы допинга. Мы за чистый спорт. (Игорь НОВИКОВ)
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