Количество базовых видов спорта в Ивановской области увеличено

Количество базовых видов спорта для Ивановской области увеличено с 8 до 14. Перечень на 2018-2022 годы утвердило Министерство спорта Российской Федерации.

В департаменте спорта Ивановской области рассказали, что на период с 2018 по 2022 годы в регионе базовыми стали 10 видов спорта, включенных в программу летних Олимпийских игр: баскетбол, бокс, волейбол, легкая атлетика, прыжки на батуте, спортивная борьба, тхэквондо, фехтование, футбол и художественная гимнастика.

Из программы зимней Олимпиады как базовый в Ивановской области будет развиваться конькобежный спорт. Из программы Сурдлимпийских игр статус базового получил спорт глухих. Два вида спорта, не включенных в программу Олимпийских игр ­­— спортивное ориентирование и спортивная аэробика — также определены базовыми для Ивановской области.

Начальник регионального департамента спорта Антон Лопатин рассказал, что базовым видам спорта уделяется пристальное внимание. «Увеличение базовых видов спорта в Ивановской области дает возможность реализовывать федеральные субсидии для подготовки спортсменов», — отметил руководитель спортивного ведомства региона.

Напомним, что на период 2014-2018 годов Министерство спорта РФ включило для Ивановской области в перечень базовых лишь восемь видов спорта. В предыдущем списке не значились бокс, волейбол, легкая атлетика, спортивная борьба, фехтование, футбол и спорт глухих.