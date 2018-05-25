Ещё
Количество базовых видов спорта в Ивановской области увеличено
Далее:
Читайте также:
Ещё

Количество базовых видов спорта в Ивановской области увеличено 

Советский спорт 4 часа назад
Количество базовых видов спорта для Ивановской области увеличено с 8 до 14. Перечень на 2018-2022 годы утвердило Министерство спорта Российской Федерации.
В департаменте спорта Ивановской области рассказали, что на период с 2018 по 2022 годы в регионе базовыми стали 10 видов спорта, включенных в программу летних Олимпийских игр: баскетбол, бокс, волейбол, легкая атлетика, прыжки на батуте, спортивная борьба, тхэквондо, фехтование, футбол и художественная гимнастика.
Из программы зимней Олимпиады как базовый в Ивановской области будет развиваться конькобежный спорт. Из программы Сурдлимпийских игр статус базового получил спорт глухих. Два вида спорта, не включенных в программу Олимпийских игр ­­— спортивное ориентирование и спортивная аэробика — также определены базовыми для Ивановской области.
Начальник регионального департамента спорта Антон Лопатин рассказал, что базовым видам спорта уделяется пристальное внимание. «Увеличение базовых видов спорта в Ивановской области дает возможность реализовывать федеральные субсидии для подготовки спортсменов», — отметил руководитель спортивного ведомства региона.
Напомним, что на период 2014-2018 годов Министерство спорта РФ включило для Ивановской области в перечень базовых лишь восемь видов спорта. В предыдущем списке не значились бокс, волейбол, легкая атлетика, спортивная борьба, фехтование, футбол и спорт глухих.
Советский спорт: последние новости
Шубенков, Сидорова и Лысенко выступят на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине ВФЛА дисквалифицировала четырех спортсменов из-за допинга Чемпионка Европы по плаванию Самульски скончалась от рака в возрасте 33 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием121
Скончалась известная спортсменка22
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Грид-герлз возвращаются15
Футбольный талант умер, помочившись в канал146
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение