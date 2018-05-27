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Сидорова — шестая в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине
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Сидорова — шестая в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине 

Чемпионат.com 3 часа назад
Россиянка Анжелика Сидорова стала шестой в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Юджине. Победила американка Дженнифер Сур. Отметим, что Анжелика выступала под нейтральным флагом, а соревнования в зачёт лиги не пойдут.
В беге на 800 метров первенствовала южноафриканка Кастер Семеня. Напомним, что она может быть лишена права выступать на международных соревнований в случае введения новых правил IAAF, которые требуют, чтобы легкоатлетки с высоким содержанием тестостерона снизили содержание гормонов в крови не менее чем до 5 нмоль/л. Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Третий этап. Юджин, США Женщины. 800 м 1. Кастер Семеня (ЮАР) — 1.55,92. 2. Эджи Уилсон (США) — 1.56,86. 3. Франсин Нийонсаба (Бурунди) — 1.56,88. Женщины. Прыжки с шестом (вне зачёта лиги) 1. Дженнифер Сур (США) — 4,85. 2. Элиза Маккартни (Новая Зеландия) — 4,85. 3. Сэнди Моррис (США) — 4,70… 6. Анжелика Сидорова (Россия) — 4,60.
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