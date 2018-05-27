Сидорова — шестая в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине

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Шубенков и Лысенко стали вторыми на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине

Шубенков, Лысенко и Сидорова выступят на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине