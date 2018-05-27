Шкуренёв стал седьмым на турнире по многоборьям в Австрии

Призёр чемпионатов Европы россиянин Илья Шкуренёв , выступающий под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, стал седьмым среди десятиборцев на международном турнире по многоборьям в Гётцисе (Австрия). Победу одержал канадец Дамиан Варнер. У женщин в семиборье первенствовала Нафиссату Тиам из Бельгии. Лёгкая атлетика. Международный турнир по многоборьям. Гётцис, Австрия Мужчины. Десятиборье 1. Дамиан Варнер (Канада) — 8795 очков. 2. Майсель Уйбо (Эстония) — 8514. 3. Питер Браун (Нидерланды) — 8342… 7. Илья Шкуренёв (Россия) — 8182. Женщины. Семиборье 1. Нафиссату Тиам (Бельгия) — 6806. 2. Йоргелис Родригез (Куба) — 6742. 3. Эрика Бугард (США) — 6725.