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Шкуренёв стал седьмым на турнире по многоборьям в Австрии
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Шкуренёв стал седьмым на турнире по многоборьям в Австрии 

Чемпионат.com 6 часов назад
Призёр чемпионатов Европы россиянин Илья Шкуренёв, выступающий под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, стал седьмым среди десятиборцев на международном турнире по многоборьям в Гётцисе (Австрия). Победу одержал канадец Дамиан Варнер.
У женщин в семиборье первенствовала Нафиссату Тиам из Бельгии.
Лёгкая атлетика. Международный турнир по многоборьям. Гётцис, Австрия Мужчины. Десятиборье
1. Дамиан Варнер (Канада) — 8795 очков. 2. Майсель Уйбо (Эстония) — 8514. 3. Питер Браун (Нидерланды) — 8342… 7. Илья Шкуренёв (Россия) — 8182.
Женщины. Семиборье
1. Нафиссату Тиам (Бельгия) — 6806. 2. Йоргелис Родригез (Куба) — 6742. 3. Эрика Бугард (США) — 6725.
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